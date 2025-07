Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.96 Prozent fester bei 4’515.82 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.552 Prozent auf 4’497.76 Punkte an der Kurstafel, nach 4’473.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’491.81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’516.26 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0.204 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’490.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4’233.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’472.69 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4.08 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 9.89 Prozent auf 52.10 CHF), Siemens (+ 4.08 Prozent auf 226.00 EUR), SAP SE (+ 2.25 Prozent auf 265.80 EUR), Airbus SE (+ 2.21 Prozent auf 185.14 EUR) und Rolls-Royce (+ 2.19 Prozent auf 10.10 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Richemont (-3.64 Prozent auf 144.35 CHF), Novartis (-1.87 Prozent auf 93.34 CHF), BAT (-1.55 Prozent auf 38.13 GBP), AstraZeneca (-1.19 Prozent auf 103.12 GBP) und GSK (-0.60 Prozent auf 14.13 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 15’298’742 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303.254 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.65 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch