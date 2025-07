NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 100 Franken auf "Hold" belassen. Die Umsatzentwicklung des Medikaments Cosentyx habe unter den Erwartungen gelegen und die Erwartungen an das Mittel für 2025 seien gedämpft worden, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach Quartalszahlen. Dies habe teilweise ausgeglichen werden können durch übertroffene Erwartungen mit den Medikamenten Kisqali und Pluvicto./rob/ck/ag;