Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’414 0.3%  SPI 17’175 0.3%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’795 0.1%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 5’353 0.1%  Gold 3’546 0.0%  Bitcoin 90’713 1.7%  Dollar 0.8036 -0.2%  Öl 66.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag
Kuiper-Deal mit JetBlue: Amazon-Aktie klettert dank Satelliteninternet-Plänen
Lululemon-Aktie unter Druck nach zusammengestrichenem Umsatz- und Gewinnausblick
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
On-Aktie etwas fester: On-Streit um Schweizerkreuz geht in die nächste Runde
Suche...

DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Position stärken 05.09.2025 10:03:00

DKHS-Aktie deutlich tiefer: DKSH übernimmt Vertrieb von Organik-Kimya-Produkten in Deutschland

DKHS-Aktie deutlich tiefer: DKSH übernimmt Vertrieb von Organik-Kimya-Produkten in Deutschland

DKSH übernimmt ab sofort Geschäftsentwicklung, Marketing, Vertrieb und Distribution der Hochleistungs-Polymeremulsionen von Organik Kimya in Deutschland.

DKSH
54.09 CHF -7.55%
Kaufen Verkaufen
Das türkische Unternehmen DKSH will seine Position im deutschen Markt stärken, teilte der Vertriebsdienstleister am Freitag mit.

Organik Kimya bietet den Angaben zufolge Rohstoffe für Anwendungen in Bau- und Holzbeschichtungen, Dispergiermitteln, Verdickern und Spezialbeschichtungen an. Das familiengeführte Unternehmen hat seinen Sitz in Istanbul.

Die DKSH-Aktie verliert im Handel an der SIX zeitweise 6,19 Prozent auf 54,60 CHF.

Zürich (awp)

Weitere Links:

DKSH-Aktie gibt nach: Übernahme von Aston Chemicals
DKSH erhält Vertriebs- und Werberechte für Abnehmmittel in Singapur
DKSH-Aktie schwächelt: DKSH vertreibt Nextfood-Frühstückscerealien in Singapur

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,zvg,monticello / Shutterstock.com,DKSH

Nachrichten zu DKSH AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?