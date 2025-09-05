DKHS-Aktie deutlich tiefer: DKSH übernimmt Vertrieb von Organik-Kimya-Produkten in Deutschland

Das türkische Unternehmen DKSH will seine Position im deutschen Markt stärken, teilte der Vertriebsdienstleister am Freitag mit.

Organik Kimya bietet den Angaben zufolge Rohstoffe für Anwendungen in Bau- und Holzbeschichtungen, Dispergiermitteln, Verdickern und Spezialbeschichtungen an. Das familiengeführte Unternehmen hat seinen Sitz in Istanbul.

Die DKSH-Aktie verliert im Handel an der SIX zeitweise 6,19 Prozent auf 54,60 CHF.

Zürich (awp)