|Genug Eigenkapital
|
22.10.2025 09:30:00
Basler Kantonalbank-Aktie fester: Bank Cler zahlt AT1-Anleihe zurück
Die Bank Cler kündigt eine nachrangige AT1-Anleihe per erstem Kündigungstermin. Eine hohe und stabile Kernkapitalquote erlaube das.
Die Finanzmarktaufsicht Finma habe dem zugestimmt, so die Bank weiter. Denn nach der Rückzahlung verfüge sie weiterhin über eine Gesamtkapitalquote deutlich über der regulatorischen Eigenmittelzielgrösse von 13,9 Prozent sowie dem strategischen Zielwert von 17 Prozent, den die Bank für die Strategieperiode 2022 bis 2025 definiert hat. Durch die Erhöhung der "Innenfinanzierung" während dieser Periode "kann die Rückzahlung vollständig durch das höhere und stabile Kernkapital (CET1) kompensiert werden".
Bei sogenannten Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) handelt es sich um hoch verzinstes Kapital, das bei einer schweren Schieflage einer Bank auf null abgeschrieben oder in Eigenkapital umgewandelt werden kann.
Die Basler Kantonalbank-Aktie notiert am Mittwoch im SIX-Handel zeitweise 0,50 Prozent im Plus bei 80,60 Franken.
ys/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX schwächelt -- Asien Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die Börsen in Fernost finden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.