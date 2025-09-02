DKSH-Aktie gibt nach: Übernahme von Aston Chemicals

Das Unternehmen mit Hauptsitz bei London erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 20 Millionen Franken mit 38 Mitarbeitern.

Damit stärke die Division Performance Materials ihre Präsenz in Europa, teilte die stark auf asiatische Märkte ausgerichtete DKSH am Dienstag mit. Aston Chemicals werde vollständig integriert. Die finanziellen Konditionen des Deals werden nicht genannt.

Die DKSH-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,35 Prozent tiefer bei 58,30 Franken.

ra/uh

Zürich (awp)