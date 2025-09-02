|Kurse + Charts + Realtime
02.09.2025 14:35:00
DKSH-Aktie gibt nach: Übernahme von Aston Chemicals
Der Vertriebsdienstleister DKSH übernimmt Aston Chemicals, einen Distributor von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen für die Kosmetikindustrie in Grossbritannien und Polen.
Damit stärke die Division Performance Materials ihre Präsenz in Europa, teilte die stark auf asiatische Märkte ausgerichtete DKSH am Dienstag mit. Aston Chemicals werde vollständig integriert. Die finanziellen Konditionen des Deals werden nicht genannt.Die DKSH-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,35 Prozent tiefer bei 58,30 Franken.
ra/uh
Zürich (awp)
