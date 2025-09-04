Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’120 1.4%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’770 0.7%  Euro 0.9386 0.1%  EStoxx50 5’347 0.4%  Gold 3’550 -0.3%  Bitcoin 88’792 -1.1%  Dollar 0.8057 0.2%  Öl 66.8 -0.9% 
JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

Portfolio Einblick 04.09.2025 21:16:00

Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal im Depot der Commerzbank

Im zweiten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grössten Positionen im Depot.

JPMorgan Chase
240.70 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen
Die US-Börsenaufsicht SEC verpflichtet institutionelle Investoren zur vierteljährlichen Offenlegung ihrer Aktienpositionen, wenn das verwaltete Vermögen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt. Die Commerzbank kam dieser Vorgabe nach und veröffentlichte ihre US-Aktienbestände für das zweite Quartal 2025. Das Depot der Bank erreichte dabei einen Gesamtwert von rund 4,36 Millionen US-Dollar. Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten US-Aktienpositionen im Portfolio der Commerzbank zum Stichtag 30. Juni 2025, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil.

Redaktion finanzen.ch


    Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com

