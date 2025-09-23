Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.09.2025 18:01:00

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben

Der NASDAQ 100 notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.25 Prozent im Minus bei 24’698.77 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.034 Prozent schwächer bei 24’752.74 Punkten, nach 24’761.07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24’764.30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24’684.58 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23’498.12 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2025, den Stand von 21’856.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, wies der NASDAQ 100 19’852.20 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17.75 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 24’781.73 Punkte. Bei 16’542.20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Baker Hughes (+ 4.26 Prozent auf 49.70 USD), Diamondback Energy (+ 4.13 Prozent auf 144.57 USD), Intel (+ 3.72 Prozent auf 29.83 USD), Charter A (+ 3.04 Prozent auf 274.21 USD) und AppLovin (+ 2.90 Prozent auf 662.15 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-3.70 Prozent auf 39.00 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3.55 Prozent auf 574.52 USD), O Reilly Automotive (-2.32 Prozent auf 101.05 USD), Atlassian (-2.26 Prozent auf 166.77 USD) und Amazon (-2.12 Prozent auf 222.81 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18’513’768 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.640 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Charter A-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

