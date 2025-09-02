|Kurse + Charts + Realtime
|Lohnende Fresenius SE-Investition?
|
02.09.2025 10:02:12
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fresenius SE-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fresenius SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 61.78 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Fresenius SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161.865 Fresenius SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’560.70 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Papiers am 01.09.2025 auf 46.71 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24.39 Prozent verringert.
Fresenius SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.14 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}