|"Renew Danone"
|
26.08.2025 14:37:40
Danone-Aktie verliert: Strukturreform - Unternehmen führt Geschäft in drei statt fünf Regionen
Danone will die Konzernstruktur auf drei von bisher fünf Regionen straffen.
Bisher ist das Unternehmen nach fünf Regionen strukturiert.
Die drei Führungskräfte werden an die stellvertretende CEO Veronique Penchienati-Bosetta berichten. Der Chef der derzeitigen Region Asien, Afrika und Naher Osten, Christian Stammkötter, wird Danone nach 19 Jahren Ende dieses Jahres verlassen, heisst es weiter.
Die Umstrukturierung markiere die zweite Phase der Strategie "Renew Danone" und solle Agilität und Markteinfluss der Gruppe erhöhen, so das Unternehmen.Im Pariser Handel geht es für die Danone-Aktie zeitweise um 0,14 Prozent abwärts auf 72,60 Euro.
DJG/DJN/rio/uxd
DOW JONES
