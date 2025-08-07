|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 20:35:05
D-Wave Quantum-Aktie in Rot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Quantenaktien sind derzeit in aller Munde. Entsprechend gespannt warteten Anleger auf die Zahlen des Branchenprimus D-Wave Quantum.
D-Wave QuantumDas zweite Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 ist für D-Wave Quantum abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 US-Dollar und lag damit deutlich höher als vor Jahresfrist, als noch ein Minus von 0,100 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten waren im Vorfeld von einem EPS von -0,051 US-Dollar ausgegangen.
14.30 CHF -6.72%
Der Umsatz lag mit 3,095 Millionen US-Dollar über dem Vergleichswert des Vorjahres (2,2 Millionen US-Dollar). Bei den Erlösen konnte D-Wave die Markterwartungen schlagen erreichen, Analysten hatten zuvor Umsätze von 2,5 Millionen US-Dollar erwartet.
Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich an der NYSE zeitweise um 2,42 Prozent tiefer bei 17,16 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com,T. Schneider / Shutterstock.com
