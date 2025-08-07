Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’755 -0.9%  SPI 16’408 -0.8%  Dow 44’193 0.2%  DAX 23’924 0.3%  Euro 0.9400 0.6%  EStoxx50 5’263 0.3%  Gold 3’369 -0.4%  Bitcoin 92’775 0.7%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 66.9 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novo Nordisk129508879Roche1203204Nestlé3886335Swiss Life1485278Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Palantir36244719
Top News
NVIDIA vor Einflussverlust? Neues KI-Modell aus China kostet angeblich weniger als DeepSeek
Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell?
PayPal-Aktie dank neuer Krypto-Funktion im Fokus: PayPal will überall Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co. ermöglichen
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zollturbulenzen: Auf welche Gewinner man jetzt setzen sollte
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanzvorlage 07.08.2025 03:09:00

Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mit Spannung warten Anleger auf die Bilanz von D-Wave.

D-Wave Quantum
15.33 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

D-Wave Quantum lädt am 07.08.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2025 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,051 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,5 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 16,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,160 USD, gegenüber -0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 24,2 Millionen USD im Vergleich zu 8,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

D-Wave Quantum-Aktie: Hält der Höhenflug nach kommenden Quartalszahlen?
Microsoft-CEO-Aussagen beflügeln D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ & Co.
Neue Initiative für kryogene Verpackungen soll Entwicklung beschleunigen

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten