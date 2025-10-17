CoreWeave Aktie News: CoreWeave verliert am Abend

Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 4,5 Prozent auf 135,41 USD ab. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 129,06 USD. Bei 137,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5'370'578 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2025 -1,746 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie zündet den Turbo: Meta zahlt Milliarden für Zusammenarbeit im Bereich KI-Cloud

Vom holprigen Börsendebüt zum starken KI-Titel: Aktie von NVIDIA-Partner CoreWeave im Fokus

Deal mit NVIDIA treibt CoreWeave-Aktie: Analysten sehen weiteres Potenzial