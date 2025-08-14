Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’002 0.2%  SPI 16’699 0.1%  Dow 44’863 -0.1%  DAX 24’378 0.8%  Euro 0.9411 -0.1%  EStoxx50 5’435 0.9%  Gold 3’340 -0.4%  Bitcoin 95’554 -3.8%  Dollar 0.8081 0.3%  Öl 67.0 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Holcim1221405Rheinmetall345850Kuros32581411
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute
D-Wave Quantum-Aktie tiefer: Erstes Qubits-Event in Japan angekündigt
Birkenstock-Aktie dreht ins Minus: Gewinn von Birkenstock etwas höher als erwartet
Cisco-Aktie schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert
Tesla-Aktie in Rot: Hinweise auf bevorstehende Robotaxi-Tests von Tesla in New York City
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz vorgelegt 14.08.2025 20:37:00

Birkenstock-Aktie dreht ins Minus: Gewinn von Birkenstock etwas höher als erwartet

Birkenstock-Aktie dreht ins Minus: Gewinn von Birkenstock etwas höher als erwartet

Der Sandalenhersteller Birkenstock hat am Donnerstag vor US-Börsenstart seine Bilanz präsentiert. So hat der Konzern abgeschnitten.

Birkenstock
39.24 CHF 1.72%
Kaufen Verkaufen
Am Donnerstag stand vor US-Börsenstart die Drittquartalsbilanz des Geschäftsjahres 2026 von Birkenstock auf den Agenda. Demnach verbuchte der Sandalenhersteller ein EPS in Höhe von 0,62 Euro. Nach 0,49 Euro im Vorjahr, waren Experten im Vorfeld von 0,60 Euro je Aktie ausgegangen.

Umsatzseitig konnte der Konzern die Erwartungen knapp nicht treffen. Hier hatten Analysten 635,57 Millionen Euro erwartet - tatsächlich beliefen sich die Erlöse auf 635,042 Millionen Euro nach 564,76 Millionen Euro im Vorjahr.

Die an der NYSE notierte Birkenstock-Aktie bewegt sich daraufhin zeitweise um 4,38 Prozent nach unten auf 48,03 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Infineon-Aktie im Aufwind: Analysten sehen in Preispolitik von Texas Instruments Wettbewerbsvorteil
Volatus Aerospace-Aktie erholt sich nach Kapitalerhöhung und NATO-Deal
TUI-Aktie klettert weiter: So schätzen Analysten die TUI-Aktei nach den Quartalszahlen ein

Bildquelle: Marti Bug Catcher / Shutterstock.com,sylv1rob1 / Shutterstock.com,T. Schneider / Shutterstock.com,ArDanMe / Shutterstock.com

Nachrichten zu Birkenstock

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?