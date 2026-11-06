Clear Secure A präsentierte Quartalsergebnisse

Clear Secure A hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Clear Secure A 0.290 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27.78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 292.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 229.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch