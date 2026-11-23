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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Ford Motor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Ford Motor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10.26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Ford Motor-Aktie investierten, hätten nun 9.747 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (11.17 USD), wäre das Investment nun 108.87 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 8.87 Prozent.
Der Ford Motor-Wert an der Börse wurde auf 44.30 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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