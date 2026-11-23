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23.11.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Walt Disney-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Walt Disney-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Walt Disney-Anteile bei 95.07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.519 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’240.98 USD, da sich der Wert einer Walt Disney-Aktie am 20.11.2026 auf 117.98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.10 Prozent erhöht.
Walt Disney wurde jüngst mit einem Börsenwert von 200.12 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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