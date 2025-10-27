Clariant-Aktie im Minus: Verkleinerung des Verwaltungsrats auf 8 von 11 Personen

Damit reagiert der Verwaltungsrat auf Investorenanliegen bezüglich Unabhängigkeit, Amtszeiten und Geschlechtervielfalt im Gremium, wie Clariant am Freitagabend mitteilte. Ausserdem entspreche ein kleinerer Verwaltungsrat auch der verschlankten Struktur des Unternehmens.

An der kommenden GV vom 1. April 2026 werden laut den Angaben Roberto Gualdoni, Geoffery Merszei, Eveline Saupper, Peter Steiner und Konstantin Winterstein nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Dafür will der Verwaltungsrat dann zwei neue, unabhängige Mitglieder zur Wahl vorschlagen, womit sich das Germium auf acht von elf Mitgliedern verkleinern würde.

Die Clariant-Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 1,44 Prozent tiefer bei 7,20 Franken.

