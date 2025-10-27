|Zwei neue Mitglieder
|
27.10.2025 12:40:00
Clariant-Aktie im Minus: Verkleinerung des Verwaltungsrats auf 8 von 11 Personen
Clariant will den Verwaltungsrat verkleinern und gleichzeitig zwei neue unabhängige Mitglieder ins Gremium aufnehmen.
An der kommenden GV vom 1. April 2026 werden laut den Angaben Roberto Gualdoni, Geoffery Merszei, Eveline Saupper, Peter Steiner und Konstantin Winterstein nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Dafür will der Verwaltungsrat dann zwei neue, unabhängige Mitglieder zur Wahl vorschlagen, womit sich das Germium auf acht von elf Mitgliedern verkleinern würde.
Die Clariant-Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 1,44 Prozent tiefer bei 7,20 Franken.
cf/uh
Muttenz (awp)
Weitere Links:
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelskonflikt: SMI leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei erstmals über 50'000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag mit moderaten Abgaben, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.