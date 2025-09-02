|Kurse + Charts + Realtime
02.09.2025 16:37:00
Clariant-Aktie trotzdem leichter: Standort in Norwegen ausgebaut
Der Spezialchemiekonzern Clariant baut seine Öl- und Gas-Aktivitäten in Norwegen aus.
Die Tochter Clariant Oil Services habe gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Swire Energy Services die Lagerkapazitäten im norwegischen Dusavik bei Stavanger erweitert, teilte Clariant am Dienstag mit.
Die vergrösserte Anlage umfasse mehrere Grosslagertanks mit grösserer Umschlagkapazität, um Schiffe oder Tankwagen direkt mit Chemikalien für die Öl- und Gasindustrie zu beliefern, hiess es weiter. Das Ladesystem sei dabei vollständig automatisiert worden und könne noch im September in den Vollbetrieb gehen. Zudem seien am Standort ein Qualitätslabor und Verwaltungsbüros gebaut worden.Für die Clariant-Aktie geht es via SIX zeitweise 2,23 Prozent abwärts auf 8,06 Franken.
mk/to
Muttenz (awp)
