Clariant-Aktie trotzdem leichter: Standort in Norwegen ausgebaut

Die Tochter Clariant Oil Services habe gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Swire Energy Services die Lagerkapazitäten im norwegischen Dusavik bei Stavanger erweitert, teilte Clariant am Dienstag mit.

Die vergrösserte Anlage umfasse mehrere Grosslagertanks mit grösserer Umschlagkapazität, um Schiffe oder Tankwagen direkt mit Chemikalien für die Öl- und Gasindustrie zu beliefern, hiess es weiter. Das Ladesystem sei dabei vollständig automatisiert worden und könne noch im September in den Vollbetrieb gehen. Zudem seien am Standort ein Qualitätslabor und Verwaltungsbüros gebaut worden.

Für die Clariant-Aktie geht es via SIX zeitweise 2,23 Prozent abwärts auf 8,06 Franken.

mk/to

Muttenz (awp)