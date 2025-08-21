Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.08.2025 20:27:13

Cisco Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Cisco

Cisco Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Cisco

Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 66,88 USD.

Der Cisco-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 66,88 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 44'803 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 66,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,10 USD. Zuletzt wechselten 994'017 Cisco-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 72,55 USD. Mit einem Zuwachs von 8,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 39,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Am 13.08.2025 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.67 Mrd. USD im Vergleich zu 13.64 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 4,49 USD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
