Cisco Aktie News: Cisco schiebt sich am Freitagabend vor

Das Papier von Cisco konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 84,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'002 Punkten notiert. Bei 84,39 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 83,43 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 3'093'084 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,39 USD) erklomm das Papier am 06.02.2026. Gewinne von 0,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,17 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,65 USD. Cisco liess sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 14.88 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 11.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Cisco-Anleger Experten zufolge am 17.02.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026

NVIDIA-Aktie im Fokus: Ray Dalio prognostiziert KI-Boom im Nahen Osten

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividende können sich Cisco-Aktionäre freuen