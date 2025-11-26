Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SPI-Marktbericht 26.11.2025 09:28:59

Börse Zürich: SPI zum Start mit Gewinnen

Börse Zürich: SPI zum Start mit Gewinnen

Der SPI bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0.13 Prozent auf 17’565.29 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.231 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.121 Prozent auf 17’563.49 Punkte an der Kurstafel, nach 17’542.28 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 17’572.70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’545.50 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0.738 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17’348.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, betrug der SPI-Kurs 16’896.19 Punkte. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15’490.83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13.19 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17’689.35 Punkten. Bei 14’361.69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 8.49 Prozent auf 0.06 CHF), Montana Aerospace (+ 5.82 Prozent auf 24.55 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5.00 Prozent auf 29.40 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.69 Prozent auf 1.45 CHF) und Swissquote (+ 3.85 Prozent auf 490.40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil GAM (-11.24 Prozent auf 0.15 CHF), Arbonia (-3.52 Prozent auf 4.80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-3.45 Prozent auf 0.14 CHF), Xlife Sciences (-3.43 Prozent auf 16.90 CHF) und Feintool International (-2.29 Prozent auf 9.38 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 207’078 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 274.145 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Im SPI verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11.53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com