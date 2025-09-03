Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.09.2025 22:54:58

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Konzern kämpft mit sinkendem Umsatz und Verlusten

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Konzern kämpft mit sinkendem Umsatz und Verlusten

Am Mittwochabend wurde es für C3.ai-Anleger spannend: Der KI-Konzern präsentierte die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal. So reagiert die Aktie.

C3.ai
13.75 CHF 3.44%
Kaufen Verkaufen

C3.ai präsentierte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Bilanzzahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Demnach stand hier ein EPS von 0,86 US-Dollar in den Büchern, während Analysten zuvor von einem Verlust von 0,207 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren. Im Vorjahresquartal belief der Verlust je Aktie von 0,5 US-Dollar.

Umsatzseitig wurden die Erwartungen unterboten. Nach 87,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025 verbuchte C3.ai nun 70,3 Millionen US-Dollar, während Experten im Vorfeld Erlöse von 93,8 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.

Die an der NYSE gelistete C3.ai-Aktie bewegt sich im nachbörslichen Handel 10,31 Prozent schwächer bei 14,96 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Iljanaresvara Studio / Shutterstock.com

