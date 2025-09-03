C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|KI-Konzern mit Bilanz
|
03.09.2025 22:54:58
C3.ai-Aktie deutlich leichter: Konzern kämpft mit sinkendem Umsatz und Verlusten
Am Mittwochabend wurde es für C3.ai-Anleger spannend: Der KI-Konzern präsentierte die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal. So reagiert die Aktie.
C3.ai präsentierte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Bilanzzahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026.
Demnach stand hier ein EPS von 0,86 US-Dollar in den Büchern, während Analysten zuvor von einem Verlust von 0,207 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren. Im Vorjahresquartal belief der Verlust je Aktie von 0,5 US-Dollar.
Umsatzseitig wurden die Erwartungen unterboten. Nach 87,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025 verbuchte C3.ai nun 70,3 Millionen US-Dollar, während Experten im Vorfeld Erlöse von 93,8 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.
Die an der NYSE gelistete C3.ai-Aktie bewegt sich im nachbörslichen Handel 10,31 Prozent schwächer bei 14,96 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu C3.ai Inc
|
20:27
|C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|C3ai Aktie News: C3ai verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
11:52
|Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.08.25
|Erste Schätzungen: C3ai stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen (finanzen.ch)
|
29.05.25
|C3.ai-Aktie fliegt hoch: C3.ai kann Erwartungen übertreffen (finanzen.ch)
|
28.05.25
|Ausblick: C3ai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.25
|Erste Schätzungen: C3ai stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)