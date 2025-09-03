Figma-Aktie trotzdem tiefrot: Figma kann Gewinn und Umsatz steigern

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen vorgelegt 03.09.2025 22:47:08

Für Figma-Anleger wurde es am Mittwochabend interessant: Der KI-Konzern legte seine Quartalszahlen vor. So bewegt sich die Aktie.

Figma
54.62 CHF 3.02%
Kaufen Verkaufen

Figma veröffentlichte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Demnach erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,10 US-Dollar. Im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres lag der Verlust bei 4,53 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz trifft Figma die Markterwartungen. Nach 177,2 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 249,64 Millionen US-Dollar, während Analysten vorab Erlöse von 249,6 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.

Im nachbörslichen Handel reagierte die an der NYSE notierte Figma-Aktie mit ein Minus von 10,17 Prozent auf 61,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com

