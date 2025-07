Buy von Deutsche Bank AG für Sartorius vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius von 270 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt nach dem Quartalsbericht optimistisch für den Laborkonzern. Die Ergebnisse seien solide gewesen und die Trends im Bioprocessing-Bereich seien intakt, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Sartorius vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 12:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.0 Prozent auf 193.35 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 34.47 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 68’711 Sartorius vz-Aktien. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 9.9 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.