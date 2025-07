ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Labor- und Pharmazulieferer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, weshalb sich an seiner Sicht auf die Aktie wohl wenig ändern werde, schrieb Matthew Weston am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der bestätigte Ausblick könnte am Markt als moderate Enttäuschung aufgenommen werden./rob/gl/la;