ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Anleger fokussierten sich vor allem auf die Nachfrage nach Verbrauchsmateralien in der Sparte Bioprozesstechnik, schrieb Matthew Weston in einem Ausblick am Dienstag. 2025 werde als Jahr der Erholung in der Sparte angesehen./rob/bek/he;