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06.11.2026 16:29:00

Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagnachmittag im Plus

Broadcom Aktie News: Broadcom am Freitagnachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 302,13 USD zu.

Broadcom
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Das Papier von Broadcom legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 302,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'430 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Broadcom-Aktie bei 311,52 USD. Bei 311,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'936'445 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 289,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,02 Prozent.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,61 USD je Broadcom-Aktie. Am 02.09.2026 lud Broadcom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 29.59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 85,50 Prozent gesteigert.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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