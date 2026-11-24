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24.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Broadcom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mit Spannung erwarten Anleger die Bilanz von Broadcom.
Broadcom wird voraussichtlich am 09.12.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
40 Analysten schätzen im Schnitt, dass Broadcom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,83 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,74 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Broadcom in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 34,90 Milliarden USD im Vergleich zu 18,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 46 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,68 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 46 Analysten im Durchschnitt 106,00 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 63,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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