Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Broadcom-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 54.66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 182.952 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 300.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55’043.09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 450.43 Prozent.

Alle Broadcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.44 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch