Britisches Tech-Unternehmen mischt im Quantencomputing mit - das steckt hinter Endava

Laut ResearchAndMarkets erreichte die Quantenindustrie im Jahr 2024 einen Marktwert von 1,9 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich 7,5 Milliarden US-Dollar erreichen - die Experten gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 28,7 Prozent aus. Wenig überraschend also, dass auch Investoren die Branche zunehmend ins Visier nehmen. Besonders in den Vereinigten Staaten sitzen einige der bekanntesten Quantencomputerunternehmen: D-Wave Quantum, Rigetti Computing, IonQ und Quantum Computing sind nur einige der Branchenvertreter, die auch Anlegerinteresse auf sich ziehen. Hinzu kommen bekannte Technologieriesen wie IBM, Intel, Alphabet oder Honeywell, die ebenfalls starke Ambitionen im Quantencomputersegment zeigen.

Endava noch weniger bekannt

Noch deutlich geringere Bekanntheit hat unterdessen ein britisches Quantencomputerunternehmen erreicht: Endava plc. Das in London ansässige Technologieunternehmen hat sich auf digitale Transformation, agile Softwareentwicklung und Automatisierungslösungen spezialisiert und ist inzwischen international tätig. Endava-Kunden sitzen in Nordamerika, Europa und Lateinamerika, mehr als 11'700 Mitarbeiter sind für die Briten tätig, dabei werden Branchen wie das Finanzwesen, das Gesundheitswesen, die Automobilindustrie und Telekommunikation bedient.

Dava.X Quantum als Kernstück

Das Quantensegment des Techunternehmens heisst Dava.X Quantum und zielt darauf ab, Unternehmen bei der Integration von Quantencomputing-Technologien zu unterstützen, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen und innovative Lösungen zu entwickeln.

Bei den Geschäftsplänen von Endava nimmt Dava.X Quantum eine wichtige Rolle ein, denn das Unternehmen will sich weiter bei Anwendungen von Quantencomputing-Technologien für geschäftliche Zwecke etablieren. Dafür hat Endava verschiedene Dienstleistungen im Angebot: Neben Beratung und Strategieentwicklung bietet das Unternehmen auch Proof-of-Concept-Projekte und Hybride Quanten-Klassische Lösungen, bei denen Quantenalgorithmen in bestehende IT-Infrastrukture integriert werden.

Endava arbeitet profitabel

Am 14. Mai hat Endava seine Drittquartalszahlen vorgelegt. Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde ein Umsatz von 194,8 Millionen Britischen Pfund erzielt. Auf bereinigter Basis verdiente Endava vor Steuern 24,6 Millionen GBP, was einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,34 GBP entspricht, der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 Pfund. Die Top 10-Kunden des Unternehmens erwirtschafteten dabei 39 Prozent des Umsatzes.

Ursprünglich hatte Endava sich für das dritte Quartal höhere Umsatzziele, aber niedrigere Gewinnziele gesetzt: Es waren Erlöse zwischen 198,0 und 200,0 Millionen Pfund erwartet worden, beim bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie hatte man 0,31 und 0,32 Pfund Sterling pro Aktie angepeilt.

Damit hat Endava gegenüber vielen anderen Branchenvertretern - insbesondere reinen Quantencomputerunternehmen - einen Vorteil: Der Konzern arbeitet profitabel. D-Wave hatte zuletzt trotz eines Umsatzsprungs rote Zahlen gemeldet, auch bei Rigetti blieb ein Verlust hängen.

Aktie mit Nachholbedarf

An der Börse zeigt sich unterdessen eine durchwachsene Entwicklung: Während die D-Wave Quantum-Aktie seit Jahresstart rund 56,5 Prozent an Wert gewonnen hat, ging es im gleichen Zeitraum für Rigetti Computing um mehr als 21 Prozent abwärts. IonQ verloren zeitgleich rund 16 Prozent an Wert, Quantum Computing büsste sogar satte 28,5 Prozent ein (Stand der Daten: 19. Mai 2025). Allesamt zeigten sich die Branchenvertreter aber stark schwankend.

Auch die ADR-Aktien von Endava haben an der NYSE an Wert verloren: Rund 50,32 Prozent seit Jahresstart. Analysten sehen hier aber offenbar noch Nachholpotenzial: Drei Experten, die die Endava-Aktie auf TipRanks bewerten, haben Kaufempfehlungen ausgegeben, vier weitere raten zum Halten der Aktie - Sell-Ratings gibt es keine. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 18,83 US-Dollar hat die Aktie, die am 19.05.2025 an der NYSE bei 15,35 US-Dollar geschlossen hatte, noch ein Aufwärtspotenzial von 24,95 Prozent.



Redaktion finanzen.ch