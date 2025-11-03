Börsianer in Zürich warten auf Impulse: SPI beendet die Montagssitzung wenig bewegt

Am Montag schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 16’982.87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.164 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.082 Prozent fester bei 16’995.89 Punkten in den Handel, nach 16’982.04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 16’981.31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17’070.69 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Der SPI wies vor einem Monat, am 03.10.2025, einen Stand von 17’208.77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16’525.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wurde der SPI mit 15’929.51 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9.44 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17’480.75 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’361.69 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 13.37 Prozent auf 45.80 CHF), Molecular Partners (+ 11.55 Prozent auf 3.24 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 9.59 Prozent auf 8.00 CHF), Relief Therapeutics (+ 4.23 Prozent auf 3.21 CHF) und Curatis (+ 3.54 Prozent auf 13.15 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen BACHEM (-7.55 Prozent auf 53.85 CHF), SHL Telemedicine (-7.31 Prozent auf 1.21 CHF), SIG Group (-7.19 Prozent auf 8.33 CHF), ASMALLWORLD (-6.67 Prozent auf 0.77 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4.92 Prozent auf 46.40 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die SIG Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’598’000 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232.855 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet mit 3.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 13.94 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch