SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 17’761.37 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.263 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.359 Prozent auf 17’704.62 Punkte an der Kurstafel, nach 17’768.45 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17’638.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 17’762.10 Einheiten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0.164 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, notierte der SPI bei 17’179.19 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 10.09.2025, einen Stand von 16’950.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, lag der SPI bei 15’534.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14.45 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 17’853.14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’361.69 Punkten verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Idorsia (+ 8.84 Prozent auf 4.19 CHF), SHL Telemedicine (+ 7.53 Prozent auf 1.00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6.85 Prozent auf 0.17 CHF), Zehnder A (+ 5.94 Prozent auf 78.50 CHF) und MCH (+ 5.00 Prozent auf 3.15 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Cicor Technologies (-27.91 Prozent auf 133.00 CHF), ASMALLWORLD (-8.70 Prozent auf 0.63 CHF), Arbonia (-4.91 Prozent auf 4.94 CHF), LEM (-3.70 Prozent auf 299.00 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.22 Prozent auf 1.38 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’894’320 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278.206 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

