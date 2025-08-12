Börse Paris: CAC 40 mittags stärker

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.08 Prozent stärker bei 7’704.68 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.325 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.412 Prozent auf 7’730.22 Punkte an der Kurstafel, nach 7’698.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’704.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’742.36 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 7’829.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7’850.10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, wurde der CAC 40 mit 7’250.67 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4.21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’257.88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’763.76 Zählern registriert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 31’969 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 227.206 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

2025 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8.11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch