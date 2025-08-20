|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500-Kursentwicklung
|
20.08.2025 16:03:21
Börse New York: S&P 500 zum Start in Rot
Der S&P 500 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.
Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE 0.62 Prozent tiefer bei 6’371.47 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 50.266 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.016 Prozent leichter bei 6’410.32 Punkten, nach 6’411.37 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 6’364.41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’408.40 Einheiten.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 1.14 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Stand von 6’296.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’940.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’597.12 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8.57 Prozent zu. Bei 6’481.34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit TJX Cos (+ 5.41 Prozent auf 141.90 USD), Medtronic (+ 3.49 Prozent auf 93.04 USD), Dow (+ 3.31 Prozent auf 24.31 USD), Under Armour (+ 2.85 Prozent auf 5.23 USD) und Lyondellbasell Industries (+ 2.84 Prozent auf 55.35 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Target (-8.33 Prozent auf 96.58 USD), Intel (-6.42 Prozent auf 23.69 USD), Keysight Technologies (-6.32 Prozent auf 153.15 USD), Palantir (-4.63 Prozent auf 150.44 USD) und Micron Technology (-4.62 Prozent auf 116.41 USD).
Die meistgehandelten S&P 500-Aktien
Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’638’788 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.817 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:03
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
16:03
|Börse New York: S&P 500 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
16:03
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.08.25
|US in talks for a 10% Intel stake, White House says (Financial Times)
|
19.08.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.ch)