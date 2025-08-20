Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
S&P 500-Kursentwicklung 20.08.2025 16:03:21

Börse New York: S&P 500 zum Start in Rot

Der S&P 500 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE 0.62 Prozent tiefer bei 6’371.47 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 50.266 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.016 Prozent leichter bei 6’410.32 Punkten, nach 6’411.37 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’364.41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’408.40 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 1.14 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Stand von 6’296.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’940.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’597.12 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8.57 Prozent zu. Bei 6’481.34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit TJX Cos (+ 5.41 Prozent auf 141.90 USD), Medtronic (+ 3.49 Prozent auf 93.04 USD), Dow (+ 3.31 Prozent auf 24.31 USD), Under Armour (+ 2.85 Prozent auf 5.23 USD) und Lyondellbasell Industries (+ 2.84 Prozent auf 55.35 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Target (-8.33 Prozent auf 96.58 USD), Intel (-6.42 Prozent auf 23.69 USD), Keysight Technologies (-6.32 Prozent auf 153.15 USD), Palantir (-4.63 Prozent auf 150.44 USD) und Micron Technology (-4.62 Prozent auf 116.41 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’638’788 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.817 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

