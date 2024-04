NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Dow Inc von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 61 US-Dollar angehoben. Analyst Jeffrey Zekauskas glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie an eine überdurchschnittliche Kursentwicklung des Chemiekonzerns. Denn er sei ein Profiteur höherer Ölpreise und die Dividendenrendite liege beständig bei fünf Prozent. Außerdem würde die Aktie wohl positiv auf eine Beschleunigung der globalen Wirtschaftsaktivität reagieren./tih/ajx;