Börse New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1.45 Prozent schwächer bei 24’836.85 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.238 Prozent fester bei 25’261.33 Punkten, nach 25’201.26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25’310.56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24’727.57 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.468 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 12.01.2026, den Wert von 25’787.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25’517.33 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Stand von 21’719.26 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.47 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’455.40 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Exelon (+ 7.09 Prozent auf 47.60 USD), American Electric Power (+ 4.84 Prozent auf 128.17 USD), T-Mobile US (+ 4.13 Prozent auf 218.20 USD), Walmart (+ 3.71 Prozent auf 133.55 USD) und Micron Technology (+ 3.07 Prozent auf 422.95 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AppLovin (-18.10 Prozent auf 374.13 USD), Cisco (-11.73 Prozent auf 75.51 USD), Enphase Energy (-9.19 Prozent auf 43.80 USD), Cognizant (-7.19 Prozent auf 65.81 USD) und CoStar Group (-6.96 Prozent auf 44.54 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’990’962 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.859 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

