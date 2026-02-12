Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 im Fokus 12.02.2026 20:03:49

Börse New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Börse New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Aktueller Marktbericht zum NASDAQ 100.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1.45 Prozent schwächer bei 24’836.85 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.238 Prozent fester bei 25’261.33 Punkten, nach 25’201.26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25’310.56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24’727.57 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.468 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 12.01.2026, den Wert von 25’787.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25’517.33 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Stand von 21’719.26 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.47 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’455.40 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Exelon (+ 7.09 Prozent auf 47.60 USD), American Electric Power (+ 4.84 Prozent auf 128.17 USD), T-Mobile US (+ 4.13 Prozent auf 218.20 USD), Walmart (+ 3.71 Prozent auf 133.55 USD) und Micron Technology (+ 3.07 Prozent auf 422.95 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AppLovin (-18.10 Prozent auf 374.13 USD), Cisco (-11.73 Prozent auf 75.51 USD), Enphase Energy (-9.19 Prozent auf 43.80 USD), Cognizant (-7.19 Prozent auf 65.81 USD) und CoStar Group (-6.96 Prozent auf 44.54 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’990’962 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.859 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

