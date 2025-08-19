|Kurse + Charts + Realtime
19.08.2025 20:04:21
Börse New York in Rot: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus
Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstagnachmittag.
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.56 Prozent schwächer bei 6’413.17 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 50.163 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.035 Prozent auf 6’446.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’449.15 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6’403.39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’456.48 Punkten lag.
So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6’296.79 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, lag der S&P 500 noch bei 5’963.60 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, bei 5’608.25 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9.28 Prozent nach oben. Bei 6’481.34 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Intel (+ 8.43 Prozent auf 25.66 USD), Prologis (+ 4.82 Prozent auf 110.52 USD), Palo Alto Networks (+ 3.49 Prozent auf 182.31 USD), Best Buy (+ 3.16 Prozent auf 74.07 USD) und Home Depot (+ 2.90 Prozent auf 349.25 EUR). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Palantir (-8.67 Prozent auf 158.95 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4.92 Prozent auf 167.47 USD), Coinbase (-4.69 Prozent auf 305.69 USD), Oracle (-4.52 Prozent auf 237.80 USD) und Super Micro Computer (-4.49 Prozent auf 43.80 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 33’860’918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.771 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
