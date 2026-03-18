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Marktbericht 18.03.2026 22:33:50

Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Der NASDAQ Composite notierte am Abend im Minus.

ADTRAN Holdings
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Am Mittwoch fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1.46 Prozent auf 22’152.42 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.256 Prozent leichter bei 22’421.96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 22’479.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 22’461.76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22’144.76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.841 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 18.02.2026, einen Stand von 22’753.63 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 23’006.36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 17’504.12 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.66 Prozent. Bei 23’988.26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’061.97 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell ADTRAN (+ 10.92 Prozent auf 9.96 EUR), AXT (+ 9.92 Prozent auf 48.76 USD), CIENA (+ 4.11 Prozent auf 385.26 USD), TransAct Technologies (+ 3.32 Prozent auf 3.42 USD) und Methanex (+ 3.26 Prozent auf 52.87 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Comtech Telecommunications (-7.38 Prozent auf 3.39 USD), Hooker Furniture (-7.18 Prozent auf 11.37 USD), Geospace Technologies (-7.12 Prozent auf 12.00 USD), 3D Systems (-6.96 Prozent auf 2.14 USD) und Americas Car-Mart (-6.91 Prozent auf 11.31 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 34’371’655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.835 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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