Börse New York in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.04 Prozent fester bei 44’922.27 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.224 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.918 Prozent leichter bei 44’050.53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 44’458.61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 44’571.53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44’949.12 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 44’371.51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42’140.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39’765.64 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 5.97 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 3.91 Prozent auf 271.81 USD), Nike (+ 3.07 Prozent auf 77.20 USD), Merck (+ 3.00 Prozent auf 82.71 USD), Sherwin-Williams (+ 3.00 Prozent auf 368.83 USD) und Walt Disney (+ 2.57 Prozent auf 116.64 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walmart (-2.54 Prozent auf 100.99 USD), Microsoft (-1.64 Prozent auf 520.58 USD), Cisco (-1.37 Prozent auf 70.40 USD), NVIDIA (-0.86 Prozent auf 181.59 USD) und JPMorgan Chase (-0.79 Prozent auf 290.53 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 36’424’124 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.822 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Merck-Aktie präsentiert mit 9.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.33 Prozent gelockt.

