Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 44’097 -0.2%  DAX 24’072 -0.4%  Euro 0.9434 0.3%  EStoxx50 5’331 -0.3%  Gold 3’350 -1.4%  Bitcoin 97’708 1.4%  Dollar 0.8127 0.6%  Öl 66.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343
Top News
Orsted-Aktie crasht: Orsted plant milliardenschwere Kapitalerhöhung
Novo Nordisk-Aktie: Erholung nach Eli Lilly-Dämpfer pausiert
Barrick-Aktie trotzdem unter Druck: Bilanz von Barrick Mining übertrifft Erwartungen
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Tesla-Aktie: Model Y erhält Sicherheits-Auszeichnung - Elon Musk zeigt sich erfreut
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones aktuell 11.08.2025 18:01:59

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Der Dow Jones zeigt sich am ersten Tag der Woche in Rot.

Cisco
56.35 CHF 3.28%
Kaufen Verkaufen

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.22 Prozent tiefer bei 44’077.89 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.345 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.296 Prozent auf 44’044.95 Punkte an der Kurstafel, nach 44’175.61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 44’273.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 44’004.57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 11.07.2025, wies der Dow Jones 44’371.51 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der Dow Jones 41’249.38 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 39’497.54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 3.98 Prozent. Bei 45’054.36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 1.58 Prozent auf 254.86 USD), JPMorgan Chase (+ 0.68 Prozent auf 290.71 USD), Procter Gamble (+ 0.62 Prozent auf 154.46 USD), Microsoft (+ 0.47 Prozent auf 524.48 USD) und 3M (+ 0.38 Prozent auf 153.88 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-2.07 Prozent auf 407.91 USD), IBM (-1.84 Prozent auf 237.81 USD), Salesforce (-1.27 Prozent auf 237.45 USD), Cisco (-1.20 Prozent auf 70.93 USD) und Nike (-0.92 Prozent auf 73.51 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 13’432’502 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.823 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Merck-Aktie weist mit 9.05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten