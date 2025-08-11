Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.22 Prozent tiefer bei 44’077.89 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.345 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.296 Prozent auf 44’044.95 Punkte an der Kurstafel, nach 44’175.61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 44’273.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 44’004.57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 11.07.2025, wies der Dow Jones 44’371.51 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der Dow Jones 41’249.38 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 39’497.54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 3.98 Prozent. Bei 45’054.36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 1.58 Prozent auf 254.86 USD), JPMorgan Chase (+ 0.68 Prozent auf 290.71 USD), Procter Gamble (+ 0.62 Prozent auf 154.46 USD), Microsoft (+ 0.47 Prozent auf 524.48 USD) und 3M (+ 0.38 Prozent auf 153.88 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-2.07 Prozent auf 407.91 USD), IBM (-1.84 Prozent auf 237.81 USD), Salesforce (-1.27 Prozent auf 237.45 USD), Cisco (-1.20 Prozent auf 70.93 USD) und Nike (-0.92 Prozent auf 73.51 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 13’432’502 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.823 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Merck-Aktie weist mit 9.05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch