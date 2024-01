SMI startet schwächer -- DAX anfangs stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt gibt am Mittwoch nach.

So eröffnete der SMI 0,5 Prozent tiefer bei 11'384 Punkten.

Eine negative Kursreaktion der schwergewichteten Novartis-Aktien nach Zahlen sowie schwache Vorgaben von US-Technologiewerten dürften laut Händlern den Markt belasten. Die am Dienstagabend nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalsberichte der US-Technologiekonzerne Microsoft, AMD und Alphabet kamen bei den Anlegern nicht gut an. Angesichts der hohen Bewertungen vor allem im US-Technologiebereich könnten diese Berichte nun Anlass für Gewinnmitnahmen bieten, wird befürchtet.

Ansonsten dürften die Marktteilnehmer gespannt auf die Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung heute Abend warten. Mit einer Zinsänderung wird zwar nicht gerechnet, wohl aber mit Hinweisen, wann die erste Zinssenkung erfolgen könnte. "Die Erwartungen sind diesbezüglich sehr hoch - und damit auch das Enttäuschungspotenzial", sagte ein Händler. Die Beschlüsse des Offenmarktausschusses (FOMC) des Fed werden um 20.00 Uhr (MEZ) erwartet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

So startete der DAX quasi unverändert bei 16'972,47 Punkte.

Teilweise enttäuschende Quartalszahlen von US-Technologiekonzernen dürften am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte für einen zähen Handelsauftakt sorgen.

Die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalsberichte des Chip-Produzenten AMD und der Google-Muttergesellschaft Alphabet kamen bei den Anlegern im nachbörslichen Handel nicht gut an. Auch die Resultate von Microsoft entfachten unter Investoren keine Begeisterung.

Wie es an den Börsen weitergeht, hängt nun voraussichtlich von der US-Notenbank Fed ab. Anleger erhoffen sich von der Zinsentscheidung am Abend auch Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Pfad der Notenbank. Die an den Finanzmärkten heiss diskutierte Frage ist, wann die Fed erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen senkt und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsstart noch marginal leichter, tendierte im Verlauf dann aber etwas höher und konnte sogar zeitweise auf einen neuen Rekordstand erklimmen. Bis Handelsende gewann er schlussendlich 0,35 Prozent auf 38'467,31 Punkte. Der NASDAQ Composite startete daneben bereits etwas schwächer und verweilte in der Verlustzone. Mit einem Minus von 0,76 Prozent bei 15'509,90 Zählern beendete er das Geschäft.

Nicht nur machte sich vor den Zinsaussagen der US-Notenbank am Mittwoch Abwarten breit, zugleich stehen im Laufe der Woche die Quartalsberichte wichtiger US-Technologieunternehmen auf der Agenda. Bereits nachbörslich am Abend berichteten unter anderem Microsoft und Alphabet, am Donnerstag folgen Apple, Amazon und Meta.

Wenn die US-Notenbank Fed am Mittwoch im späten US-Handel über ihren Leitzins entscheidet, warten Anleger vor allem gespannt auf Aussagen zu den bald erhofften Zinssenkungen. "Wir erwarten, dass die Wetten auf eine deutlich expansivere Geldpolitik übertrieben sind, da das Wachstum und der Arbeitsmarkt robust bleiben", kommentierte Birgit Henseler von der DZ Bank. Angesichts der robusten Konjunkturdynamik und der anhaltend hohen Inflationsraten könne sich die Fed mit der Zinswende Zeit lassen. Henseler rechnet mit dem ersten Zinsschritt erst im Juni.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schlagen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,61 Prozent bei 36'286,71 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen aktuell (08:25 Uhr) 1,48 Prozent auf 2'788,55 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt 1,56 Prozent auf 15'459,09 Stellen ab.

Zum einen bremsen leicht negative Vorgaben der Wall Street, zum anderen sorgen die am Abend anstehenden Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Zinskurs für Zurückhaltung.

In Hongkong sorgt weiter das Urteil über eine Liquidation des wankenden Immobilienriesen Evergrande für Verunsicherung. Die Aktien von China Evergrande sind weiter ausgesetzt.

