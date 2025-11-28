LUKB-Aktie: Bernadette Koch zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen

Dazu soll an der Generalversammlung vom 13. April 2026 neu Bernadette Koch in das Gremium gewählt werden.

Nach der Zuwahl von Koch werde der Verwaltungsrat der LUKB dann aus neun Mitgliedern bestehen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Der Frauenanteil betrage dann 44 Prozent.

Bernadette Koch ist Wirtschaftsprüferin und nimmt auch weitere VR-Mandate wahr. So ist sie Vizepräsidentin im Gremium der Schweizer Post sowie Mitglied im Verwaltungsrat der Tochter Postfinance, bei Geberit, Mobimo und Energie Oberkirch. Die Mandate bei Post und Postfinance wird sie aber auf Ende März niederlegen.

dm/ra

Luzern (awp)