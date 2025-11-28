|Zuwahl
|
28.11.2025 07:23:37
LUKB-Aktie: Bernadette Koch zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen
Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) will ihren Verwaltungsrat verstärken.
Nach der Zuwahl von Koch werde der Verwaltungsrat der LUKB dann aus neun Mitgliedern bestehen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Der Frauenanteil betrage dann 44 Prozent.
Bernadette Koch ist Wirtschaftsprüferin und nimmt auch weitere VR-Mandate wahr. So ist sie Vizepräsidentin im Gremium der Schweizer Post sowie Mitglied im Verwaltungsrat der Tochter Postfinance, bei Geberit, Mobimo und Energie Oberkirch. Die Mandate bei Post und Postfinance wird sie aber auf Ende März niederlegen.
dm/ra
Luzern (awp)
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Die Märkte in Fernost bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.