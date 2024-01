Warten auf US-Zinsentscheidung: SMI und DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen.

Der SMI ging 0,07 Prozent höher bei 11'438,24 Einheiten in den Dienstagshandel und zeigt sich im weiteren Verlauf etwas fester. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex, nachdem sie 0,08 Prozent fester bei 14'891,02 Zählern bzw. 0,17 Prozent stärker bei 1'823,92 Punkten in die Sitzung gegangen sind.

Rückenwind gibt es aus den USA. Dort hatten der Dow Jones 30 Industrial und der S&P 500 neue Höchstmarken erreicht. Ein Rückgang der Marktzinsen hatte den US-Börsen zum Wochenauftakt Auftrieb gegeben. Mit Blick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der amerikanischen Tech-Riesen Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet und Microsoft sei die potentielle Fallhöhe aber gross, warnen Marktbeobachter. Es gebe keinen Raum für Enttäuschungen.

Am Mittwoch dann richtet sich der Blick der Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Das Fed dürfte derweil die Zinsen unverändert lassen, weshalb das Hauptaugenmerk den begleitenden Aussagen zu künftigen Zinssenkungen gilt. Von der Berichtsaison gibt es am Berichtstag nicht allzu viele Impulse. In der zweiten Wochenhälfte werden dann mit Novartis, Roche, ABB und Julius Bär grösser Kaliber ihre Zahlen zeigen. An globalen Konjunkturdaten interessieren erste BIP-Schätzungen für Deutschland und die Eurozone.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geht höher in die Sitzung.

Der DAX notiert zur Startglocke 0,29 Prozent fester bei 16'991,37 Zählern und verbleibt anschliessend knapp im Plus. .

Der DAX bewegt sich nahe der 17'000er-Marke. Damit dürfte der Test des Rekordhochs aus dem Dezember 2023 bei 17'003 Punkten auf der Tagesordnung stehen. Nachgebende Renditen unterstützen die gute Stimmung am Aktienmarkt. Rückenwind gibt es ausserdem aus den USA. Dort hatten der Dow Jones 30 Industrial und der marktbreite S&P 500 neue Höchstmarken erreicht. Sinkende Renditen an den Anleihemärkten hatten den Aktienkursen dort nochmals Auftrieb verliehen. "Diese Rally ist beeindruckend und beängstigend zugleich", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Denn mit den Kursen stiegen die Bewertungen immer weiter an. Angesichts der hohen Kurse und Bewertungen gebe es mit Blick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Riesen Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet und Microsoft "keinen Raum für Enttäuschungen".

Ob ein Rekordhoch des DAX Bestand hat, muss sich ohnehin erst noch zeigen. Am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen, Anleger erhoffen sich von der turnusmässigen Sitzung Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Pfad der Notenbank. Die an den Finanzmärkten heiss diskutierte Frage ist, wann die Fed erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen senkt und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es zunächst ruhig zu, dann übernahmen jedoch die Bullen das Ruder.

Der Dow Jones Index notierte zu Ertönen der Startglocke marginal im Plus und hielt sich lange an der Nulllinie. Schliesslich ging es jedoch auf grünes Terrain und das Börsenbarometer gewann 0,59 Prozent auf 38.333,45 Punkten. Bei 38'340,05 Stellen erreichte der Dow Jones im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch. Der NASDAQ Composite setzte sich nach einem festen Start ebenfalls sichtlich ins Plus ab und beendete den Tag bei 15'628,04 Zählern (+1,12 Prozent). Auch hier gab es bei 15.630,58 Einheiten eine neue Bestmarke zu feiern.

Weil im Wochenverlauf zunächst am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank ansteht und dann am Freitag der Arbeitsmarktbericht für Januar, wurde zunächst mit Zurückhaltung und Abwarten am Aktienmarkt gerechnet. Die Fed dürfte die Zinsen unverändert lassen, weshalb das Hauptaugenmerk den begleitenden Aussagen zu künftige Zinssenkungen gilt. Aktuell wird die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung bereits im März bei etwa 50 Prozent gesehen, für die Sitzung Anfang Mai liegt sie dagegen bei fast 90 Prozent.

"Für eine datenabhängige Fed, die ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation erst noch zurückgewinnen muss, wird die wahrscheinliche Reaktion darin bestehen, weiterhin von einer Zinssenkung im März abzurücken, uns aber auch daran zu erinnern, dass die Fed bereit ist, zu handeln, wenn es nötig ist - d.h., dass sie sich die Optionalität bewahrt", blickt Richard de Chazal, Makroanalyst bei William Blair, auf den Mittwoch. Er fügt hinzu, dass die Gewinne der Unternehmen, die bislang berichtet hätten, nicht allzu beeindruckend ausgefallen seien.

Mit Blick auf die anstehenden Bilanzen der US-Tech-Giganten wurden Händler dann jedoch mutiger und griffen wieder zu. Auch die rückläufigen Marktzinsen dürften Anleger zu Käufen animiert haben.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegen sich am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich um 0,11 Prozent auf 36'065,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite derweil hingegen um 1,83 Prozent abwärts auf 2'830,53 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong zeigte sich schliesslich 2,33 Prozent schwächer bei 15'703,45 Stellen.

Die asiatischen Märkte tendierten am Dienstag in verschiedene Richtungen.

Eine sehr schwache Tendenz in Hongkong und andernorts wenig veränderte Indizes prägten das Bild. Gute Vorgaben aus den USA wurden damit nur zum Teil nachvollzogen. Dort hatten sinkende Marktzinsen am Aktenmarkt für Kauflaune und neue Rekordhochs der Indizes gesorgt. Auslöser war, dass der Mittelbedarf der USA für das zweite Quartal deutlich gesenkt wurde. Für Verunsicherung an den chinesischen Börsen sorgt das Urteil eines Hongkonger Gerichts vom Montag, das eine Liquidation des Immobilien-Krisenkonzerns Evergrande verfügt hatte. Weiter unklar ist, wie Festlandchina, wo Evergrande fast sein komplettes Geschäft bestreitet, auf das Urteil reagieren wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires