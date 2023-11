SMI und DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Märkte in Rot

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse dürfte sich am Mittwoch nur wenig verändert präsentieren.

Der SMI bewegt sich vorbörslich kaum.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden ebenso quasi unverändert erwartet.

Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Zwar kommt von den Vorlagen wenig Positives: In den USA sind die grossen Indizes in engen Grenzen uneinheitlich aus dem Tag gegangen, in Asien geht es am Morgen überwiegend abwärts. Die weiter sinkenden Renditen stützen am langen Ende jedoch die Stimmung. Die Anleihen profitieren von der Spekulation, dass die Inflationsraten mit einem "soft landing" der Wirtschaft weiter zurückkommen und Zinssenkungen ermöglichen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte nur wenig Bewegung herrschen.

Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Der DAX dürfte seinen Schlingerkurs um die Marke von 16'000 Punkten zunächst fortsetzen. Erste Daten zur Inflation etwa aus Deutschland könnten den deutschen Leitindex am Mittwoch aber im Verlauf auf Trab bringen. Der Broker IG taxiert den DAX aber rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt zunächst nur wenig bewegt auf 16'001 Punkte. In den vergangenen Tagen konsolidiert der DAX nach seiner bisherigen Jahresendrally, die ihn seit dem Zwischentief im Oktober nahezu 10 Prozent nach oben getrieben hatte. Stabile US-Vorgaben werden vor allem von der Schwäche im Hang Seng-Index gekontert. In Hongkong stehen vor allem Tech- und Immobilienwerte deutlich unter Druck.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street agierten am Dienstag vorsichtig optimistisch.

Der Dow Jones Index eröffnete quasi unverändert und tendierte dann bei geringen Ausschlägen freundlich. Letztlich ging der Traditionsindex bei 35'416,98 Punkten (plus 0,24 Prozent) in den Feierabend. Auch der technologielastige NASDAQ Composite pendelte nach einem etwas schwächeren Start im Bereich der Nulllinie. Bei 14'281,76 Einheiten und damit 0,29 Prozent fester schloss der Tech-Index.

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag insgesamt wenig verändert. Die Erwartung, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben und die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden wird, hat Aktien und Staatsanleihen im laufenden Monat beflügelt. Nun gebe es Anzeichen dafür, dass eine der besten November-Rallys für den S&P 500-Index seit einem Jahrhundert die Puste ausgehe, bemerkten die Marktstrategen der Citigroup. "Die US-Märkte scheinen nach Thanksgiving eine Verschnaufpause einzulegen", sagte Kamil Dimmich, Partner bei North of South Capital in London.

ASIEN

Die asiatischen Märkte zeigen sich am Mittwoch schwächer.

In Japan gibt der Nikkei 225 aktuell 0,27 Prozent auf 33'319,42 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls abwärts: So verliert der Shanghai Composite 0,46 Prozent auf 3'024,71 Punkte. Der Hang Seng rutscht derweil um 2,29 Prozent auf 16'956,46 Punkte ab. (Stand: 7.10 Uhr MEZ)

Zur Wochenmitte zeigen sich die asiatischen Börsen mit leichten Abgaben. Dagegen steht der Hang-Seng-Index in Hongkong erneut unter Druck. Hier belasten Abgaben bei den Immobilien- und Technologiewerten. Dagegen geht es für den Shanghai-Composite lediglich moderat nach unten. Hier sprechen Teilnehmer von Zurückhaltung im Vorfeld der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor im November am Donnerstag. Diese dürften Hinweise auf den Zustand der chinesischen Konjunktur geben. Der einstige Wachstumsmotor stottert derzeit, auch wenn die chinesische Notenbank am Vortag erklärt hat, dass ihr Wachstumsziel für dieses Jahr von 5 Prozent voraussichtlich erreicht wird. Investoren warten weiter auf ein grosses Stimulierungspaket. Bisher seien nur Einzelmassnahmen beschlossen worden, heisst es.

Der Nikkei-225 in Tokio verliert nach einem zwischenzeitlichen leichten Plus ebenfalls leicht. Teilnehmer sprechen von Gelegenheitskäufen nach den jüngsten Abgaben. Zudem komme es zu Positionsanpassungen vor dem Monatsende. Der Yen zeigt sich weiterhin stark. Der Dollar fällt auf 147,06 Yen, nach 148,27 zum Handelsende am Vortag. Der Yen werde derzeit von der Dollar-Schwäche angetrieben, so Tapas Strickland, Leiter Market Economics bei NAB. Der Greenback leidet weiterhin unter deutlich fallenden US-Marktzinsen sowie den Zinssenkungsspekulationen für das kommende Jahr.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires