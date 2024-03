Letzter Handelstag der Karwoche: Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich.

Der SMI tendiert etwas höher, nachdem er die Sitzung etwas fester eröffnete. Grössere Ausschläge blieben aber aus. Letztendlich gewann er 0,22 Prozent auf 11'705,71 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentierten sich ebenfalls im Plus, nachdem sie stärker in die Sitzung gingen. Am Abend standen noch Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 15'400,61 Zähler bzw. 0,23 Prozent auf 1'919,02 Einheiten an der Kurstafel.

Bevor nach dem morgigen Gründonnerstag die Börsen vielerorts bis nach Ostern geschlossen seien, wollten viele Anleger keine grossen Risiken mehr eingehen. Dafür sprächen auch die ausgedünnten Handelsumsätze, hiess es am Markt.

Mit dem morgigen Handelstag geht dann auch das erste Quartal zu Ende. Der Quartalsultimo scheine die Kurse eher noch nach oben zu treiben, hiess es in einem Kommentar. "Fonds sind nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen." Etwas Unterstützung kam auch vom leicht nachgebenden Ölpreis. Damit nähme die Sorge, dass die Inflation doch wieder ansteigen könnte, etwas ab. Gerade vor den zum Wochenschluss anstehenden US-Inflationsdaten dürfte dies eine willkommene Entspannung sein. Am Karfreitag wird in den USA der PCE-Index veröffentlicht. Er gilt als bevorzugtes Inflationsmass des Fed. Die Daten werden die Börsen wegen der Osterfeiertage aber erst in der kommenden Woche bewegen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex blieb am Mittwoch weiter auf Rekordkurs.

Der DAX eröffnete die Sitzung kaum verändert. Im Verlauf drang er jedoch immer tiefer in die Gewinnzone vor, ehe er den Handel 0,50 Prozent fester bei 18'477,09 Punkten.

Den DAX schien auch am Mittwoch nichts aufzuhalten. Seine Bestmarke schraubte er auf 18'511,17 Punkte hoch.

Vor dem langen Osterwochenende mahnte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets allerdings zur Vorsicht. Er verwies auf die Veröffentlichung des für die US-Notenbank Fed wichtigen Inflationsindikators am Karfreitag, wenn die Börsen geschlossen sind und die Aktienkurse darauf erst nach Ostern reagieren können. Damit bestehe das Risiko einer Kurslücke über das verlängerte Wochenende. Stanzl hält es deshalb für möglich, dass Anleger vorher Gewinne mitnehmen.

WALL STREET

An der Wall Street legten die Indizes am Mittwoch zu.

Der Dow Jones Index ging bei 39'760,08 Punkten um 1,22 Prozent höher aus dem Handel. Er hatte seine Gewinne nach einer festeren Eröffnung konstant weiter ausbauen können. Beim NASDAQ Composite stand zum Handelsende ein Plus von 0,51 Prozent auf 16'399,52 Zähler auf der Kurstafel. Der Tech-Index hatte freundlich eröffnet, war dann im Handelsverlauf zeitweise auf die Nulllinie zurückgefallen, bevor es im späten Handel wieder aufwärts ging.

Mit Blick auf Konjunkturdaten blieb es am Mittwoch zwar ruhig, doch aus der US-Notenbank Fed wollte sich Direktoriumsmitglied Christopher Waller zu Wort melden. Er gilt als Vertreter einer straffen Linie mit im Zweifel höheren Leitzinsen. Allerdings sind die Anleger in letzter Zeit wieder unbesorgter, nachdem die Fed vor einer Woche die Leitzinshöhe zwar beibehalten, aber zugleich weiterhin drei Zinssenkungsschritte in diesem Jahr signalisiert hatte.

Allerdings sprachen Händler von einer gewissen Nervosität, je näher die wichtigen Preisdaten am Freitag rückten. Da die US-Börsen an Karfreitag geschlossen bleiben, kann erst am Montag auf den Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) - ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismass - reagiert werden. Dieser Umstand verunsichere Anleger, hiess es.

Der PCE-Deflator könnte die Zinssenkungshoffnungen ins Wanken bringen, denn noch immer preist der Markt eine Zinsreduzierung im Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von 63,3 Prozent ein. Dies setzt aber eine weiter rückläufige Inflation voraus. "Die Inflation und damit die Richtung der Zinssätze bleibt das zentrale Thema, wobei der jüngste Bericht über die persönlichen Konsumausgaben am Freitag fällig ist, wenn die Märkte geschlossen sind, so dass jede Kursreaktion auf die nächste Woche verschoben wird", sagte Chefmarktstratege Richard Hunter von Interactive Investor.

ASIEN

Die Börsen in Asien bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 1,5 Prozent auf 40'153 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit 0,87 Prozent auf 3'019 Zähler. In Hongkong geht es für den Hang Seng gleichzeitig um 1,53 Prozent nach oben auf 16'643 Einheiten.

Die wichtigen US-Preisdaten am Freitag rücken näher, aber da diese erst nach Handelsende in Asien veröffentlicht werden, können die Börsen auf den Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) - ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismass - erst am Montag reagieren. Daher dominieren die Daten die regionalen Märkte weniger.

Die deutlichen Abgaben beim japanischen Leitindex Nikkei sind zum Teil nur optischer Natur, da einige Schwergewichte ex-Dividende gehandelt werden. Zudem belastet der Yen, der sich am Vortag nach Börsenschluss deutlich zum US-Dollar von seinem 34-Jahrestief erholt hat und somit die exportlastige Börse in Tokio belastet. Verschiedene Institutionen hatten die Yen-Schwäche erörtert und Marktinterventionen zur Stützung der japanischen Währung angedeutet.

Mit Blick auf den Aktienmarkt sprechen die ANZ-Analysten aber auch von Sorgen über den chinesischen Konsum, der weiterhin enttäusche. Die übliche Frühjahresbelebung sei in China ausgeblieben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires