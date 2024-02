SMI und DAX vor schwächerem Auftakt -- Börsen in Fernost uneinig

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse dürften sich Anleger zum Wochenauftakt zunächst zurückhalten.

Der SMI wird etwas tiefer erwartet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften ebenfalls mit leichten Abschlägen starten.

Die europäischen Aktienmärkte werden nach dem Höhenflug - u.a. mit neuen Rekordhochs im DAX - zunächst etwas leichter erwartet. Die Nachrichtenlage ist eher dünn, der Terminkalender für den Tag relativ leer. Im Verlauf der Woche wird aber die Berichtssaison wieder Impulse liefern; rund 10 Prozent der Unternehmen aus dem Stoxx-Europe-600 ihre Zahlen vor. Mit Blick auf die Konjunkturdaten steht am Donnerstag in den USA der PCE-Deflator der persönlichen Verbrauchsausgaben für Januar im Fokus. Das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass soll nach Prognosen minimal auf 2,8 Prozent gesunken sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird nach dem Rekordlauf knapp im Minus erwartet.

Der DAX zeigt sich vorbörslich etwas leichter.

Der DAX dürfte am Montag zunächst einmal unter seinem Rekord bleiben. Dieses hatte er am Freitag mit Rückenwind der ebenfalls rekordhohen US-Börsen aufgestellt. Durch seine starke Vorwoche hat der DAX sein Jahresplus bereits auf knapp vier Prozent ausgebaut. Im Februar hat er bislang fast drei Prozent zugelegt.

Die Anleger gehen also nach dem jüngsten Rekordlauf erst einmal vorsichtiger in die neue Woche, in der sie auf Inflationssignale achten dürften. In Deutschland stehen am Donnerstag die vorläufigen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Februar an. Ausserdem werden Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht, die sich an den privaten Konsumausgaben orientieren. Die Entwicklung dieser Daten dürfte einmal mehr Indizien dafür liefern, ob und wann mit ersten Leitzinssenkungen durch die Notenbanken gerechnet werden kann.

Geht es nach dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners, wird es immer schwerer, dass sich die Rally der tonangebenden US-Börsen fortsetzt. "Der S&P 500 hat am Freitag zum sechsten Mal in diesem Jahr eine Woche im Plus beendet", betonte der Experte. Damit seien von den letzten 17 Handelswochen 15 positiv gewesen. "Das gab es zuletzt 1989", warnte Altmann.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Freitag mit Blue Chips bergauf und mit Technologiewerten bergab.

Dem Dow Jones Index gelang ein kleines Plus und er legte um 0,16 Prozent auf 39'131,53 Punkte zu. Dabei kletterte er zeitweise sogar auf ein neues Rekordhoch von 39'282,28 Einheiten. Der NASDAQ Composite zeigte sich indes etwas schwächer und verlor 0,28 Prozent auf 15'996,82 Zähler.

Die US-Aktienmärkte haben ihre Vortages-Rally am Freitag gebremst fortgesetzt. Dank der aktuellen Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz erklommen die wichtigsten Börsenbarometer weitere Rekordhöhen. Ausgelöst hatte die Begeisterung tags zuvor der Halbleiterkonzern NVIDIA mit seinem enormen Wachstum. Am Freitag erreichte der Grafikkarten- und Prozessor-Anbieter als erstes Halbleiterunternehmen eine Bewertung von über zwei Billionen US-Dollar. Zum Handelsschluss lag er allerdings wieder unter dieser Marke.

ASIEN

Am Montag zeigen sich die asiatischen Anleger uneinheitlich.

In Tokio verbesserte sich der Nikkei 225 am Montag um 0,35 Prozent auf das neue Schlussstand-Rekordhoch von 39'233,71 Punkten, nachdem die Börse dort am Freitag wegen der Feierlichkeiten zum Geburtstag des japanischen Kaisers geschlossen blieb.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite letztlich um 0,93 Prozent nach unten auf 2'977,02 Einheiten. Der Hang Seng verliert indes 0,52 Prozent auf 16'638,51 Stellen.

Uneinheitlich sind die Börsen in Asien in die neue Woche gestartet. Beobachter sprachen von einer Konsolidierung und Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen.

Der jüngste Aufschwung an den chinesischen Aktienmärkten scheine auf staatliche Interventionen und regulatorische Beschränkungen zurückzuführen zu sein, so dass sich die Frage nach der Nachhaltigkeit der Erholung stelle, kommentierte Marktexperte Alvin T. Tan von RBC Capital Markets das Geschehen. Und Tommy Xie von OCBC sieht die Akteure an den chinesischen Börsen Ausschau halten nach weiteren Stimuli seitens Pekings. Die jüngste Zinssenkung, insbesondere zur Unterstützung des Immobiliensektors, zeige die grundsätzliche Bereitschaft dazu. In Seoul bemängelten Marktteilnehmer das Fehlen von Details in Regierungsplänen zur Erhöhung der Unternehmensbewertungen.

Ausreisser nach oben war Tokio. Dort gab es noch etwas Nachholbedarf, weil der Handel in Japan am Freitag wegen eines Feiertags ruhte. Teilnehmern zufolge kam Unterstützung von dem auf seinem deutlich ermässigten Niveau wenig veränderten Yen. Dazu hätten die vielfach soliden jüngsten US-Konjunkturdaten für Kauflaune gesorgt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires