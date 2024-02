Starke NVIDIA-Zahlen treiben die Märkte: SMI dennoch durch Schwergewicht Nestlé im Minus -- DAX mit neuem Rekord -- Asiens Anleger in Kauflaune - Nikkei mit Rekordhoch

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse geht es im Donnerstagshandel gegen den Trend abwärts.

Der SMI ist mit einem marginalen Plus von 0,05 Prozent bei 11'435,15 Punkten gestartet, im Verlauf geht es auf rotes Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI (Start: +0,17 Prozent bei 14'939,87 Punkten) und SLI (Start: +0,60 Prozent bei 1'861,68 Zählern) zeigen sich unterdessen fester.

Rückenwind kommt dabei aus Übersee. So drehte die Wall Street dank eines späten Endspurts überwiegend noch ins Plus. In Asien sorgt vor allem der japanische Leitindex für Gesprächsstoff, der nach annähernd dreieinhalb Jahrzehnten am Morgen ein Rekordhoch erreichte. Gestützt wird die jüngste Rekordjagd durch Wirtschaftsreformen auch den schwachen japanischen Yen.

Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed vom Vorabend scheint nur bedingt Einfluss auf das Geschehen zu haben. Wie schon zuvor angedeutet, sind die US-Währungshüter mit Blick auf Leitzinssenkungen vorsichtig. Die meisten Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss (FOMC) warnten vor der Gefahr, dass man die Zinsen zu schnell senken könnte. Dagegen befeuern die Zahlen des US-Chipkonzerns NVIDIA einmal mehr den Hype um Künstliche Intelligenz und den Marktoptimismus hinsichtlich des KI-Booms.

Auf dem Schweizer Markt lastet ein Minus bei Schwergewicht Nestlé: Bei dem Nahrungsmittelkonzern verlangsamte sich nach Ansicht von Analysten das Umsatzwachstum im Schlussquartal stärker als befürchtet und auch vom Ausblick 2024 hatten sich viele Analysten etwas mehr erhofft.

Daneben legte mit Zurich ein weiterer SMI-Titel Zahlen vor: Die Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient als noch 2022. Weiter steigende Tarife und ein klar verbessertes Anlageergebnis trugen massgeblich dazu bei. Den Aktionären schlägt der Versicherer die Zahlung einer höheren Dividende vor.

Darüber hinaus gibt es ein Zahlenreigen aus der zweiten Reihe.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag mit einem neuem Rekord.

Der DAX ist mit einem Plus von 1,12 Prozent bei 17'326,76 Punkten in den Handel eingestiegen - Höchster Stand aller Zeiten. Im Verlauf werden neue Rekorde erreicht.

Der deutsche Leitindex DAX markiert am Donnerstagmorgen auf den nächsten Rekord, nachdem der US-Chipkonzern NVIDIA nach dem New Yorker Börsenschluss erneut starke Zahlen präsentiert hatte. Der US-Chiphersteller hat mit starken Zahlen die Anleger begeistert und sorgt damit am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt für ausgelassene Stimmung. Der DAX kletterte mit dem Xetra-Start mühelos auf einen neuen Höchststand.

Technologiewerte wurden von NVIDIA mit nach oben gezogen."NVIDIA hält die Rally am Laufen", schrieb der Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Mit den Quartalszahlen von NVIDIA werde zumindest ein Teil der imposanten KI-Rally legitimiert. Die Analysten von Bernstein Research nahmen die Zahlen und Prognosen von NVIDIA zum Anlass, ihr Kursziel für die KI-Aktie auf 1000 Dollar hochzuschrauben.

Die Geldpolitik gerät derweil in den Hintergrund. Das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed fiel am Donnerstag kaum ins Gewicht. Die US-Währungshüter hatten sich mit Blick auf Leitzinssenkungen vorsichtig gezeigt. Die meisten Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss warnten vor der Gefahr, die Zinsen zu schnell zu senken. Es sei mittelfristig positiv, dass an den Börsen die Umsatz- und Gewinnentwicklung der Unternehmen sowie die Fantasie wieder zählten und weniger Spekulationen über die künftige Geldpolitik, erläuterten die Experten von Index Radar.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch schlussendlich uneinheitlich.

Der Dow Jones Index kämpfte sich im späten Verlauf auf grünes Terrain vor und schloss mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 38'612,18 Punkten. Der NASDAQ Composite konnte seine Tagestiefststände zwar hinter sich lassen, schloss aber dennoch 0,32 Prozent tiefer bei 15'580,87 Zählern.

Auch nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed und vor den Zahlen des Tech-Riesen NVIDIA hielten sich die Anleger erneut zurück.

Vom Fed-Protokoll zur letzten Sitzung erhoffte sich der Markt Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Währungshüter. Die US-Notenbank Fed hat sich mit Blick auf Leitzinssenkungen vorsichtig gezeigt, die Anleger reagierten aber weitgehend unaufgeregt.

Erst nach dem US-Handelsschluss legt der Chipkonzern NVIDIA Quartalszahlen vor. Anleger dürften in dem Bericht des Favoriten in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) nach Hinweisen suchen, ob die KI-Euphorie des vergangenen Jahres andauern könnte. Ein Händler sagte, dass in diesem Zusammenhang auch die Zinsentscheidungen der Fed eine wichtige Rolle spielten. Höhere Zinsen führten bei den Tech-Unternehmen dazu, dass die künftigen Gewinne weniger wert seien.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes entwickelten sich am Donnerstag positiv.

In Tokio legte der Nikkei 225 2,19 Prozent auf 39'098,68 Punkte zu. Er ist erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 39'000 Punkten gestiegen. Das bisherige Rekordhoch hatte er im Dezember 1989 markiert.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite bis Handelsende unterdessen um 1,04 Prozent nach oben, das Börsenbarometer schloss bei 2'981,66 Punkten. Der Hang Seng legte unterdessen zum Handelsende 1,45 Prozent auf 16'742,95 Zähler zu.

Zur guten Stimmung trugen die Geschäftszahlen von NVIDIA bei, die der US-Hersteller von Grafikprozessoren nachbörslich in den USA vorlegte und die die hochgesteckten Erwartungen noch übertrafen. Halbleiterwerte sind daraufhin in der ganzen Region gesucht. Das ebenfalls am Vortag veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung verpuffte derweil, weil es lediglich die mittlerweile vorherrschende Meinung bestätigte, dass sich die US-Notenbank mit ihrer ersten Zinssenkung noch etwas länger Zeit lassen wird.

