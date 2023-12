Gewinnmitnahmen: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt muss am Montag Abschläge verbuchen.

So eröffnete der SMI 0,44 Prozent tiefer bei 11'142,54 Einheiten und verbleibt auch anschliessend auf rotem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI stehen zeitweise im Minus.

Wie bereits am Freitag kommt es damit zu Gewinnmitnahmen. Nach dem starken Lauf des SMI über die vergangenen sieben Wochen mit einem Anstieg um rund 10 Prozent, ist die Luft für weitere Avancen etwas dünn geworden. Es stelle sich die Frage, ob die Bücher für dieses Jahr nach den fulminanten Gewinnen bereits geschlossen wurden, heisst es etwa in einem Kommentar des Online-Traders CMC Markets.

Rückblickend auf die geldpolitische "Grosswoche" meint CMC weiter, dass die Börsenwelt diesbezüglich nun "mehr als in Ordnung sei". Dass Fed-Chef Jerome Powell das Rally der vergangenen Woche abgesegnet habe, sei wohl die grösste Überraschung des Jahres. Seit langem habe sich die US-Notenbank wieder einmal den Erwartungen des Marktes angepasst, und nicht wie in der Regel umgekehrt. Für Swissquote hingegen haben die Spekulationen um das Ausmass der im kommenden Jahr zu erwartenden Zinssenkungen mittlerweile chaotische Züge angenommen. So werde von den Investoren mittlerweile ein Absenkung der US-Leitzinsen von 1,5 Prozentpunkten eingepreist, obwohl das Fed lediglich einen Rückgang um 0,75 Prozentpunkte signalisiert habe.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt geht es am Montag abwärts.

So startete der DAX 0,40 Prozent leichter bei 16'705 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone.

Nach der jüngsten Rekordjagd des DAX scheinen die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart etwas Kasse zu machen.

Nachdem die Jahresendrally den DAX vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent nach oben getrieben hatte, drehte sich der Wind. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) dämpfte die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen trotz der deutlich gesunkenen Inflation. Zeitweise war der DAX darauf hin bis auf 16'670 Punkte abwärts gerauscht. Dieses Niveau ist nun die erste Orientierungsmarke nach unten.

Laut dem Experten Steve Clayton vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown drückte der schwache Handel in Asien etwas auf die Stimmung. Die meisten asiatisch-pazifischen Börsen haben am Montag nachgegeben. Dort herrschte allgemein Verunsicherung, nachdem einflussreiche Mitglieder der US-Notenbank Fed Hoffnungen auf zeitnahe und auch deutliche Leitzinssenkungen in den USA zerstreut hatten.

WALL STREET

Vor dem Wochenende tendierten die US-Märkte seitwärts und schafften letztendlich ein kleines Plus.

Der Dow Jones Index bewegte sich zeitweise in der Verlustzone und legte zum Sitzungsende aber um 0,15 Prozent auf 37'305,16 Punkte zu - ein neuer Rekord. Der NASDAQ Composite tendierte etwas stärker nach oben und verbesserte sich um 0,35 Prozent auf 14'813,92 Zähler.

Zum Wochenausklang haben die Aktienkurse an der Wall Street ihre jüngsten Gewinne noch etwas ausgebaut. Die positive Stimmung nach den als taubenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch stützte weiter. Neue Konjunkturdaten blieben überwiegend unter den Erwartungen. Der Empire State Manufacturing Index fiel im Dezember überraschend deutlich und dazu tief in negatives Terrain. Die Industrieproduktion stieg im November etwas weniger als erwartet. Die Dezember-Einkaufsmanagerindizes fielen uneinheitlich aus, der für das verarbeitende Gewerbe schwächer, der für das nicht-verarbeitende Gewerbe stärker als erwartet.

ASIEN

Zu Wochenbeginn dominieren an Asiens Börsen die Bären.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,64 Prozent auf 32'758,98 Punkte. Dort zeigte sich der Yen auf dem zuletzt deutlich erhöhten Niveau gegenüber dem US-Dollar stabil und setzte die Seitwärtsbewegung fort. Ein stärkerer Yen verteuert die Ausfuhren japanischer Unternehmen und lässt die im Ausland erzielten und nach Japan rücktransferierten Gewinne der Unternehmen auf Yen-Basis schrumpfen.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (08:43 Uhr) um 0,40 Prozent auf 2'930,80 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt um 1,00 Prozent auf 16'624,10 Einheiten nach.

Nach den jüngsten teils kräftigen Gewinnen und dem Erreichen von Mehrwochenhochs ist es an den Aktienmärkten in Ostasien zum Start der neuen Woche überwiegend etwas nach unten gegangen. Teilnehmer berichteten von Gewinnmitnahmen, aber auch einer positiven Grundstimmung nach den zuletzt von der US-Notenbank avisierten Zinssenkungen im kommenden Jahr.

An den chinesischen Plätzen hofften und warteten die Akteure weiter auf ein Massnahmenpaket zur Stimulierung der mauen chinesischen Wirtschaft und insbesondere des Immobiliensektors. Immobilientitel tendierten überwiegend schwächer.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires