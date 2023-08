Sorgen um China: SMI und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich mit roten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Freitag abwärts.

So eröffnete der SMI 0,20 Prozent schwächer bei 10'863,53 Punkten und rutscht anschliessen noch tiefer in der Verlustzone.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI weisen zeitweise rote Vorzeichen aus.

Die Märkte werden derzeit von einem perfekten Sturm heimgesucht: steigende Zinsen, sich verschlechternde Wirtschaftsdaten in China, geringe Sommerliquidität und ein Käuferstreik. Am Terminmarkt findet zudem ein kleiner Verfallstermin statt. Dabei kann es bei einigen Aktien zu unerwarteten Kursreaktionen kommen.

"Während die schlechten Wirtschaftsdaten aus China weiterhin schlechte Nachrichten sind, wird die anhaltende wirtschaftliche Stärke in den USA ironischerweise wieder als schlechte Nachricht angesehen, da die Angst vor den Zinsen wieder zugenommen hat", heisst es in einem Kommentar von Barclays. "Steigende Renditen vor dem Hintergrund eines starken Konsums, zunehmender fiskalischer Bedenken und erneuter Inflationsrisiken stellen den Hype um die sanfte Landung in Frage und schaden den Aktienbewertungen trotz teilweise robuster Gewinne." Dies bringe das Fed in eine Zwickmühle, wie das zur Wochenmitte veröffentlichte Protokoll der letzten Sitzung zeigte. Entsprechend werde das Notenbanktreffen in Jackson Hole nächste Woche der nächste grosse Katalysator für die Märkte sein.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX mit einem Verlust von 0,51 Prozent bei 15'597,12 Punkten und vergrössert diesen im weiteren Handelsverlauf noch.

"Die Luft aus dem Aktienmarkt scheint raus und die Rally-Pause seit Monatsanfang noch nicht beendet", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Die Anleger stünden vor zwei Problemen: Zum einen sende die Konjunktur in China immer düstere Signale aus, und zum anderen stiegen die Realzinsen wieder, was die Attraktivität von Anleihen gegenüber Aktien erhöhe.

Zudem könnten die Zinsen entgegen den Hoffnungen der Anleger für längere Zeit hoch bleiben. "Es gibt eine bemerkenswerte Neubewertung der längerfristigen Zinssätze", sagte der Stratege Jean Boivin vom Blackrock Investment Institute. Der Markt komme mehr und mehr zu der Ansicht, dass es trotz der jüngsten Fortschritte einen langfristigen Inflationsdruck geben werde. Die gesamtwirtschaftliche Ungewissheit werde in den nächsten Jahren bestehen bleiben, und das erfordere eine grössere Entschädigung für den Besitz langlaufender Anleihen in Form von hohen Zinsen.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Donnerstag die Bären.

Der Dow Jones Index startete etwas höher, drehte im Verlauf jedoch ins Minus und gab letztlich um 0,84 Prozent auf 34'474,83 Punkte nach. Der NASDAQ Composite legte anfänglich zu, fiel im Laufe des Tages jedoch ebenfalls in die Verlustzone. Zum Handelsende notierte er 1,17 Prozent tiefer bei 13'316,93 Zählern.

Erneut besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten liessen die Sorgen der Investoren erneut zunehmen, dass die US-Notenbank weitere Zinserhöhungen vornehmen könnte.

Die zuletzt mehrheitlich über den Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten und die Kommentare der US-Notenbank "haben einige Anleger dazu veranlasst, darüber nachzudenken, ob die Tatsache, dass die Märkte einen Sieg gegen die Inflation eingepreist hatten, nicht zu früh kam und ob die höheren Zinssätze in jedem Fall länger als erwartet bestehen bleiben könnten", so Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor.

"Technologieaktien gelten als besonders anfällig für höhere Zinsen, so dass der NASDAQ und in gewissem Masse auch der S&P 500 die Hauptlast der jüngsten Verkaufswelle zu tragen hatten", fügte Hunter hinzu.

Die Serie guter US-Konjunkturdaten setzte sich derweil fort. Der Philadelphia-Fed-Index für August erhöhte sich auf plus 12,0 von minus 13,5. Die Ökonomen hatten lediglich mit einer leichten Erholung auf minus 10,0 gerechnet. Auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe haben sich etwas stärker reduziert als prognostiziert, was auf einen weiter robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Allerdings wurde der Wert für die Vorwoche nach oben revidiert.

ASIEN

An den Börsen in Fernost haben am reitag die Bären das Ruder übernommen.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,55 Prozent bei 31'450,76 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsende 1,00 Prozent auf 3'131,95 Einheiten. In Hongkong gab der Hang Seng 2,05 Prozent auf 17'950,85 Punkte ab.

An der schlechten Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten hat sich auch am Freitag nichts geändert. Im Sog neuerlicher Verluste an der Wall Street ging es weiter abwärts mit den Indizes. Die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen könnte, um die weiter zu hohe Inflation in den Griff zu bekommen, sei weiter das dominierende und belastende Thema, hiess es von Händlern. Bereits seit einigen Tagen ziehen die Marktzinsen in den USA stark an, womit Anleihen gegenüber Aktien zunehmend an Attraktivität gewinnen. "Der Markt rechnet offenbar damit, dass die Zinssätze noch länger hoch bleiben werden", sagte IG-Analyst Yeap Jun Rong in Seoul.

Dazu kommt die maue Konjunktur in China als Unsicherheitsfaktor. Wie ernst die Lage ist untermauerten überraschende Zinssenkungen der chinesischen Notenbank zu Wochenbeginn und in Aussicht gestellte weitere Stützungsmassnahmen, um der schwachen Binnennachfrage und den Risiken in einigen "Schlüsselbereichen" wie dem Wohnungsbau zu begegnen. In ihrem geldpolitischen Bericht für das zweite Quartal kündigte die Notenbank am Vortag ausserdem an, den Wechselkurs des Yuan zu stabilisieren.

Nicht nur in China waren die Blicke weiter auf den mit Problemen kämpfenden chinesischen Immobiliensektor gerichtet. Dass der Immobilienriese China Evergrande in den USA Konkurs angemeldet hat, schürte die Sorge um die Stabilität der wichtigen Branche weiter. Dies könne die positiven Impulse zunichtemachen, die von der chinesischen Zentralbank ausgingen, sagten Marktteilnehmer.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires