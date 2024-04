Zinsunsicherheit und Geopolitik: SMI startet mit Verlusten -- DAX gibt zum Start nach -- Verluste an Asiens Börsen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt leitet nach der noch freundlichen Vortagesentwicklung am Dienstag eine Gegenbewegung ein.

Der SMI verliert im frühen Verlauf 1,09 Prozent auf 11'271,09 Punkte.

Der SPI und der SLI folgen der Tendenz des heimischen Leitindex.

Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag abwärts. Auch die US-Aktien-Futures signalisieren eine tiefere Eröffnung. Damit macht die Erleichterung, dass der Nahost-Konflikt nach dem Angriff Irans auf Israel nicht weiter eskaliert ist, wohl der Ernüchterung Platz, dass die Märkte doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können, sagt ein Händler. Die Verunsicherung über die weitere Entwicklung und die Folgen für die Wirtschaft sei doch grösser als angenommen. "Die dunkle Wolke der Nahost-Eskalation hängt über den Märkten", fasst ein Börsianer die Stimmung zusammen.

Dazu komme die anhaltende Zinsunsicherheit. Diese wurde von den am Vortag veröffentlichten starken Zahlen vom US-Detailhandel verstärkt sowie Äusserungen der US-Notenbank-Vertreterin Mary Daly verstärkt. Sie betonte, dass das Fed mit Senkungen keine Eile habe und es in der Inflationsbekämpfung noch eine Menge zu tun gebe. Damit werde der Juni als Datum einer ersten US-Zinssenkung immer unwahrscheinlicher, heisst es am Markt. Impulse erhält der Markt hierzulande ausserdem in Form von Firmenergebnissen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet tiefer.

Der DAX verliert zum Auftakt 0,02 Prozent auf 18'022,17 Punkte, gibt direkt im Anschluss aber weiter nach.

Nach einem stabilen Wochenstart erlebt der deutsche Aktienmarkt damit einen Rückschlag. Die Unsicherheit an den Börsen ist laut Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, so hoch wie lange nicht mehr. Dabei sei der DAX nach wie vor im Korrekturmodus.

Am Montag noch hatte der DAX auf seinem Erholungspfad zeitweise die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend übersprungen und war in Richtung 18'200 Punkte geklettert. Im Verlauf gab er aber einen Grossteil seiner Gewinne letztlich wieder ab.

Ein Börsianer erklärte dies vor allem mit neuer Unsicherheit über die erwartete Zinswende. Angesichts starker US-Wirtschaftsdaten wie dem Arbeitsmarktbericht oder den Einzelhandelsumsätzen sowie der hartnäckigen Inflation stellen sich vermehrt Anleger die Frage, ob es in diesem Jahr überhaupt eine Zinssenkung in der weltgrössten Volkswirtschaft geben wird. Nun hat auch noch Notenbank-Vertreterin Mary Daly betont, dass die Fed mit Senkungen keine Eile habe und es in der Inflationsbekämpfung noch eine Menge zu tun gebe. Zudem schwebt über dem Markt die dunkle Wolke der Nahost-Eskalation vom Wochenende.

Am späteren Vormittag dürften sich die Blicke der Anleger auf die ZEW-Umfrage richten. "Eine Stimmungsverbesserung scheint möglich", schreiben die Experten der Helaba. Noch immer lägen die Einschätzungen der aktuellen Lage aber auf sehr niedrigen Niveaus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag mit roten Vorzeichen.

Der Dow Jones Index verlor 0,65 Prozent auf 37'735,24 Punkte. Der NASDAQ Composite gab daneben 1,79 Prozent auf 15'885,02 Punkte nach.

Die jüngste Eskalation des Nahostkonflikts liess die Anleger zurückhaltend agieren. Etwas stützend wirkte nach Angaben aus dem Handel, dass der iranische Angriff auf Israel Grossteils abgewehrt wurde und wenig Schaden anrichtete. Beobachter warnten jedoch, dass die Lage jederzeit weiter eskalieren könnte.

Neben der politischen Grosswetterlage rückte ausserdem die gerade anlaufende Bilanzsaison in den Fokus.

An Konjunkturdaten wurden am Montag derweil die vielbeachteten Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Sie stiegen im März um 0,7 Prozent zum Vormonat. Volkswirte hatten im Konsens einen Anstieg um 0,3 Prozent vorhergesagt. Die Daten geben Auskunft über den privaten Konsum, der für etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung steht. Der gleichzeitig veröffentlichte Empire State Manufacturing Index erreichte im April einen Stand von minus 14,3, nachdem der Index im März bei minus 20,9 gestanden hatte. Erwartet worden war allerdings ein Stand von minus 5,0.

ASIEN

Am Dienstag dominieren an den Aktienmärkten in Asien die Verkäufer.

In Tokio rutschte der Leitindex Nikkei 225 1,78 Prozent ab und schloss bei 38'533,26 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite unterdessen 1,35 Prozent auf 3'016,00 Zähler nach unten. In Hongkong rutscht der Hang Seng unterdessen zwischenzeitlich 2,29 Prozent auf 16'221,09 Indexpunkte ab.

Sorgen hinsichtlich des Zeitpunkts einer US-Zinswende sowie der Nahost-Konflikt haben die Börsen Asiens am Dienstag belastet. Notenbank-Vertreterin Mary Daly habe betont, dass die Fed mit Senkungen keine Eile habe und es in der Inflationsbekämpfung noch eine Menge zu tun gebe, erklärte ein Börsianer.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires